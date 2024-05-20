В Израиле заявили о непричастности к крушению вертолета Раиси

Израильский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству Reuters о непричастности своей страны к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси.

Вертолет с Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими официальными лицами потерпел крушение на северо-западе Ирана. Иранская делегация возвращалась после визита в Азербайджан.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель всех находившихся на борту вертолета.

Причины катастрофы пока не установлены. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что вертолет мог потерпеть аварию из-за плохой видимости в горах.