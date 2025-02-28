В Якутии 70 человек заразились кишечной инфекцией: из них 21 ребенок

В Якутии в республиканском реабилитационном центре зарегистрировано 70 случаев кишечной инфекции, о чем проинформировала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

Согласно официальному сообщению, 28 февраля из Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) поступили сведения о выявлении 70 пациентов с признаками кишечной инфекции, включая 21 ребенка.

В настоящее время инфекционисты проводят осмотр пациентов для уточнения диагноза и определения тактики лечения. Министерство здравоохранения республики контролирует ситуацию, всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха проводит эпидемиологическое расследование, по результатам которого будет сделано заключение о причинах возникновения очага кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что 11 человек отравились в отеле у озера Тургояк в Челябинской области.