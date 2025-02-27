В отеле Челябинской области отравились 11 человек

Стало известно об отравлении 11 человек в отеле, который находится в городском округе Миасс Челябинской области. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

В Челябинской области к медикам обратились сразу несколько семей, которые проживают в гостинице неподалеку от знаменитого озера Тургояк. Среди тех, кто почувствовал себя плохо, было 11 человек, среди которых восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет.

«У пострадавших — тошнота, рвота и температура 38. Они лечатся амбулаторно», — указал микроблог.

Работники СК РФ уже начали проводить доследственную проверку в отношении отеля. Его сотрудников подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что и привело к массовому недомоганию среди постояльцев.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Москве. Сразу 50 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» стали чувствовать себя плохо. Они заказывали еду у компании «Енидем», после чего у них начались рвота и диарея. Среди пострадавших значатся граждане Таджикистана и Узбекистана.