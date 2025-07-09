В Якутии более 50 человек отравились на празднике Ысыаха Олонхо
Более 50 человек заразились сальмонеллезом на празднике лета в Якутии
Фото: [Медиасток.рф]
В Якутии более 50 человек почувствовали себя плохо после участия в праздничных мероприятиях Ысыаха Олонхо, традиционного летнего торжества. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у всех обратившихся наблюдаются симптомы отравления.
Празднование проходило в Нерюнгринском районе республики. К 9 июля с жалобами на здоровье к врачам обратились свыше 50 участников гуляний. Диагностировано, что все они заразились сальмонеллезом.
Случаи отравления после праздника зарегистрированы среди жителей не только Якутска, но и нескольких районов, включая Намский, Таттинский, Мегино-Кангаласский и тот же Нерюнгринский.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие связывают ухудшение самочувствия с употреблением в пищу готовых блюд, приготовленных из мяса птицы.
В данный момент ведется расследование инцидента. Специалисты управления вместе с производителями и поставщиками продукции устанавливают, какие именно продукты стали причиной массового отравления. После выявления источника заражения будут взяты пробы для проведения лабораторных анализов.
Ранее сообщалось, что после массового отравления водой в Дагестане в больницу поступили 110 человек.