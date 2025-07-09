В Якутии более 50 человек отравились на празднике Ысыаха Олонхо

В Якутии более 50 человек почувствовали себя плохо после участия в праздничных мероприятиях Ысыаха Олонхо, традиционного летнего торжества. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у всех обратившихся наблюдаются симптомы отравления.

Празднование проходило в Нерюнгринском районе республики. К 9 июля с жалобами на здоровье к врачам обратились свыше 50 участников гуляний. Диагностировано, что все они заразились сальмонеллезом.

Случаи отравления после праздника зарегистрированы среди жителей не только Якутска, но и нескольких районов, включая Намский, Таттинский, Мегино-Кангаласский и тот же Нерюнгринский.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие связывают ухудшение самочувствия с употреблением в пищу готовых блюд, приготовленных из мяса птицы.

В данный момент ведется расследование инцидента. Специалисты управления вместе с производителями и поставщиками продукции устанавливают, какие именно продукты стали причиной массового отравления. После выявления источника заражения будут взяты пробы для проведения лабораторных анализов.

Ранее сообщалось, что после массового отравления водой в Дагестане в больницу поступили 110 человек.