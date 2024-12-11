Трагедия в «Хромой лошади» едва не повторилась в новосибирском клубе

В одном из ночных клубов Новосибирска чуть не произошла трагедия, схожая со страшными событиями в «Хромой лошади», где в 2009 году погибли 156 человек. Подробности сообщает телеграм-канал Baza.

В заведении «Отдых» отмечали корпоратив, на который был приглашен иллюзионист с огнем. Все шло хорошо до тех пор, пока фокусник не переоценил свои умения и при исполнении трюка поджег потолок. Огонь начал быстро распространяться, а горящий материал стал падать на пол. Благодаря реакции сотрудников и отдыхающих, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что семь человек были помещены под арест после рейда, который прошел в бывшем «Мутаборе».