В Якутии при пожаре погибли двое детей и трое взрослых

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в якутском селе Октемцы, передает портал ЯСИА.

Трагедия произошла утром 11 декабря в частном жилом доме на ул. Хангаласская в Хангаласском районе. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В результате пожара погибли двое детей в возрасте 1 и 4 года, а также трое взрослых. Их тела были обнаружены на месте происшествия.

В ходе расследования следователи проводят осмотр места пожара, изымают вещественные доказательства для установления точной причины гибели людей, а также допрашивают свидетелей.

Огонь нанес значительный ущерб: дом поврежден по всей своей площади, которая составляет 127 кв. м. В связи с трагедией в Хангаласском районе объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что МЧС потушили пожар на площади 170 кв. м в деревне под Кемеровом.