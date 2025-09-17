В Якутске произошло возгорание мусора, пожарные на месте

В районе пересечения улиц Лермонтова и Курашова в Якутске наблюдалось сильное задымление. Местные жители утверждали, что источник дыма находится в районе дома №44 по улице Курашова.

По информации свидетелей, возгорание началось на крыльце магазина «Товары для здоровья». Пламя вырывалось из-под конструкции здания, а в воздухе ощущался резкий, неприятный запах.

На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.

В Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия) заявили, что пожару присвоена категория повышенной сложности. Согласно предварительным данным, на улице Курашова горел мусор под зданием на площади 16 кв. м.

В данный момент осуществляется спасение и эвакуация людей из горящего строения, а информация о происшествии продолжает уточняться, как отметили в ведомстве.

Чтобы избежать задымления, некоторые люди были вынуждены покинуть помещения и переместиться на крыши соседних зданий.

Ранее сообщалось, что в Поронайске загорелись пассажирские вагоны поезда.