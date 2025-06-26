В Якутске тушат мощный пожар на овощебазе

Мощный пожар пытаются ликвидировать в Якутске. Там загорелась овощная база, об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ.

В Сети появились кадры пожара, который охватил овощебазу в Якутске. Дым от него настолько силен, что его видно за много сотен метров от места ЧП.

«Люди поднимают футболки, чтобы укрыться от него. Черный столб высоко возвышается даже над проезжей частью», — указали в микроблоге.

По свидетельствам очевидцев, на дороге, которая проходит рядом с местом ЧП, образовалась пробка. К тушению пожара уже привлекли 45 специалистов, их усилия поддерживаются 10 единицами техники. По имеющимся данным, пламя охватило кровлю здания по всей площади.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей Забайкалья природный пожар привел к взрывам боеприпасов. После возгорания сухой травы начали взрываться снаряды. Из-за повышенной опасности к складу не пропускали пожарные машины, поэтому все тушение пришлось проводить с вертолетов.