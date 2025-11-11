В Якутске возбудили дело после смерти избитого первокурсника в общежитии

В Якутске трагически оборвалась жизнь студента Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Молодой человек скончался в больнице от полученных травм после жестокого избиения, которое произошло в стенах студенческого общежития.

По информации правоохранительных органов, инцидент был зарегистрирован 1 ноября. В этот день в дежурную часть полиции поступило экстренное сообщение из медучреждения о доставке 18-летнего юноши с тяжелыми телесными повреждениями. К расследованию незамедлительно приступила следственно-оперативная группа.

В ходе первоначальных оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выявить подозреваемого. Им оказался 18-летний студент того же вуза. По данным издания ЯСИА, погибший являлся первокурсником юридического факультета СВФУ, а его предполагаемый обидчик обучается на геолого-разведочном факультете.

На данный момент все материалы уголовного дела передаются в Следственный комитет России для проведения дальнейшего, более глубокого расследования и принятия процессуального решения. Обстоятельства и мотивы произошедшего конфликта уточняются.

