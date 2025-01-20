В Ялте вновь произошло землетрясение

У берегов Ялты зафиксировали еще одно землетрясение. Об этом РИА Новости сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, магнитуда нового землетрясения, которое произошло на Южном берегу Крыма 20 января, составила 2,3. Его эпицентр залегал в районе водопада Учан-Су на южном склоне горы Ай-Петри. Энергетический класс толчка составил 8,4. Это землетрясение считается слабым.

Сейсмическую активность в Крыму фиксируют на девяти специализированных станциях, семь из которых находятся под управлением Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В. И. Вернадского.

В воскресенье, 19 января, Марина Бондарь также сообщала о двух землетрясениях в Ялте. Магнитуда первого — составила 2,8, магнитуда второго — 2,0.

Ранее руководитель Института прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал число ежегодных землетрясений в Крыму.