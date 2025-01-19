В Крыму зафиксировали два землетрясения на побережье Ялты

В Крыму на берегу ялтинского побережья произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков в воскресенье, 19 января. Об этом РИА Новости сообщила директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, толки в Ялтинском регионе зафиксировали в 4:59 мск и 12:09 мск. Магнитуда первого землетрясения составила 2,8, а энергетический класс оценили в 9,1. Магнитуда второго — 2,0, а энергетический класс —7,7.

«Также есть сведения об ощутимости. Прогноза на последующее за этими толчками более сильное землетрясение мы сделать не можем, так как для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность —это норма», — отметила Бондарь.

Специалист отметила, что в 2024 году в этой местности наблюдалось сейсмическое затишье, однако с начала 2025 года активность стала усиливаться.

Бондарь подчеркнула, что сейсмическая активность в Крыму время от времени усиливается в различных районах, что также входит в рамки нормального сейсмического фона полуострова.

Одни из самых сильных землетрясений на Южном берегу Крыма произошли летом и осенью 1927 года. Второе — привело к некоторым разрушениям в Алуште. Также в регионе произошли обвали почвы и оползни.

11 января сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи.