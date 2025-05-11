В ЯНАО в результате пожара рухнула нефтяная вышка

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на нефтегазовом месторождении. Из-за этого рухнула нефтяная вышка, трех человек пришлось госпитализировать. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

ЧП произошло на месторождении «Харапурнефтегаз». Там на площадке, которую разрабатывает компания «Белоруснефть-Сибирь», загорелись сразу две скважины.

«Пожар продолжается до сих пор, вышка обрушилась. Сейчас горят два факела высотой 25 метров», — указал микроблог.

В результате пострадали трое рабочих-нефтяников, все они находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось о взрыве газа и пожаре в Москве. ЧП произошло в квартире многоэтажного дома, который находится на улице Тюленева. Из-за взрыва газовоздушной смеси вспыхнули две квартиры, расположенные на восьмом и девятом этаже. Между ними обрушилось перекрытие.