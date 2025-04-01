В Японии автомобиль врезался в группу людей: есть пострадавшие
NHK: автомобиль сбил несколько человек в японском городе Нагоя
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В городе Нагоя, расположенном на западе Японии, легковой автомобиль выехал на тротуар и влетел в группу прохожих, сообщил телеканал NHK.
По информации спасательных служб, в результате ДТП пострадали как минимум семь человек. Все они были немедленно доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи.
Сам автомобиль получил серьезные повреждения, так как после наезда он столкнулся с бетонным отбойником, который разделял тротуар и проезжую часть. За рулем находился 75-летний таксист.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный 19-летний водитель снес легковушку, в результате чего погибли люди. Отмечалось, что молодой водитель устроил гонку вместе с другим автомобилем. Два человека, находившиеся в салоне машины, в которую влетел лихач, погибли, еще трое были госпитализированы.