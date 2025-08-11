В Японии чиновника взяли под арест за домогательства в отношении школьницы

Служащий администрации города Морияма из префектуры Сига взялся приставать к школьнице во время путешествия в поезде. За это его взяли под стражу. Об этом сообщил портал Japan Today.

Тосия Кисо ехал в поезде из Киото поздно вечером, он подсел к 15-летней девочке, которая задремала у окна. 42-летний мужчина начал трогать несовершеннолетнюю за бедра и другие части тела. Та не показывала вида, что замечает что-то. На допросе в полиции она позже сказала, что была парализована страхом. О случившемся школьница сообщила своему учителю только на следующий день, и уже он обратился к правоохранителям.

После этого началось расследование, в итоге Тосию Кисо официально опознали как подозреваемого. Он сознался в преступлении.

«Я что-то помню, что-то не помню, но я помню, как трогал внизу живота», — указал он во время допроса.

В итоге его арестовали. Администрация города Морияма уже отстранила своего подчиненного от должности и пообещала, что к нему применят меры административного характера.

