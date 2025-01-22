В Японии обнаружили мертвым пропавшего семь лет назад в Китае россиянина

По информации источника, экспертам удалось установить личность. Останки принадлежат 51-летнему гражданину РФ Андрею Фролову, проживавшему в Холмске Сахалинской области.

Отмечается, что родные и друзья Фролова последний раз видели его в ноябре 2017 года. Тогда мужчина выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, на котором работал электромехаником. В пункт назначения россиянин так и не прибыл. Все эти семь лет мужчину считали пропавшим без вести.

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