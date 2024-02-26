В Японии произошло землетрясение

Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что в японской префектуре Эхимэ произошло землетрясение. Местность находится на севере-западе Сикоку. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Отмечается, что угрозы цунами нет.

Агентство уточнило, что толчки были зафиксированы в 15:24 по местному времени (09:24 по московскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под землей.

Подземные толчки также ощущались в префектуре Хиросима. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Также не поступали данные о сбоях в работе расположенных я регионе атомных электростанций (АЭС).

25 февраля землетрясение произошло на границе Китая и Киргизии. Его магнитуда составила 5,9. Информации о разрушениях нет. Кроме того, толчки ощущались в Казахстане, в частности, в Алма-Ате.

Землетрясения представляют собой подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде дороги нуждаются в срочном ремонте. Дорожное полотно в городе очень быстро разрушается.