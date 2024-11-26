В Японии во время испытания ракеты-носителя загорелся двигатель

На космодроме Танэгасима, расположенном в южной части Японии, во время наземных испытаний запуска двигателя второй ступени ракеты Epsilon S на твердом топливе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как передает японский телеканал NHK со ссылкой на JAXA, испытание должно было длиться около 120 секунд, однако через 49 секунд после старта произошел сбой в работе двигателя, что и привело к возникновению пожара.

Представители JAXA уточнили, что в результате инцидента никто из людей и имущество третьих лиц не пострадали. Также они отметили, что причина аварии на данный момент остается неизвестной.

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