Россияне смогут получить визу в Японию без бронирования отеля
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Япония упростила условия получения визы для российских граждан.
Об этом сообщает телеграм-канал Travel News.
Однако нововведения касаются только диппредставительства в Москве.
Теперь россиянам, желающим получить визу Японии, при подаче заявления не нужно подтверждать бронирование гостиниц или наличие карты иностранного банка.
Но российские туристы по-прежнему должны указывать адреса, по которым они будут проживать в Японии и свою контактную информацию.
Стоит отметить, что в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге вышеперечисленные требования еще не отменили.
Ранее застрявшая на лайнере в Японии россиянка рассказала об обстановке на борту.