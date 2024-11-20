Россияне смогут получить визу в Японию без бронирования отеля

Об этом сообщает телеграм-канал Travel News.

Однако нововведения касаются только диппредставительства в Москве.

Теперь россиянам, желающим получить визу Японии, при подаче заявления не нужно подтверждать бронирование гостиниц или наличие карты иностранного банка.

Но российские туристы по-прежнему должны указывать адреса, по которым они будут проживать в Японии и свою контактную информацию.

Стоит отметить, что в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге вышеперечисленные требования еще не отменили.

Ранее застрявшая на лайнере в Японии россиянка рассказала об обстановке на борту.