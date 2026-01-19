В Ярославле грузовик столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде

В Ярославле произошло столкновение грузового автомобиля с тепловозом на железнодорожном переезде. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительной информации надзорного ведомства, авария случилась в районе Тормозного шоссе. Грузовик выехал на железнодорожные пути, где в этот момент двигался локомотив. Машинист предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В транспортной прокуратуре уточнили, что после происшествия схода подвижного состава не произошло, движение на участке не было серьезно нарушено. Пострадавших в результате ДТП не зафиксировано.

В связи с инцидентом организована проверка, в рамках которой специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Ярославская транспортная прокуратура изучает причины аварии и оценивает соблюдение требований безопасности на железнодорожном переезде.

