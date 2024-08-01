В Ярославле китайский смартфон Honor X8b взорвался во время зарядки

В Ярославле новый смартфон Honor X8b китайского производства взорвался, когда был подключен к зарядному устройству. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что владелец смартфона пользовался им всего две недели.

Отмечается, что житель Ярославля приобрел его в одном из салонов связи города.

Добавляется, что из-за вспыхнувшего телефона домочадцы не пострадали, все обошлось только испугом и поврежденной мебелью. Через несколько дней магазин вернул потраченные средства на пожароопасную покупку.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что запрет на смартфоны в зоне спецоперации спасал жизни.