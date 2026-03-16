В Ярославле ограничили движение транспорта из-за БПЛА

В Ярославле утром, 16 марта, ввели временные ограничения движения транспорта, передает портал YarNews. Эта мера связана с беспилотной опасностью.

По информации ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», ограничения коснулись работы общественного транспорта. Маршруты, следующие от Московского вокзала и на выезд из города, в настоящее время не выполняются.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Судя по записям с камер видеонаблюдения, выезд в сторону Москвы открыт. Запрет снимут в ближайшее время, как только позволит оперативная обстановка.

По информации Министерства обороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 145 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь.

Ранее сообщалось, что на станции Мариинск в Кузбассе сошел с рельсов электровоз в ночь на 16 марта.