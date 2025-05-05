В Ярославле задержали пару за незаконное выращивание конопли

В Ярославле мужчина и его девушка были задержаны за культивацию каннабиса. Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел в своем телеграм-канале.

Согласно сведениям, предоставленным правоохранительными органами, визит сотрудников полиции к подозреваемому с целью обыска по другому делу, касающемуся незаконных банковских операций, привел к обнаружению теплицы с 27 кустами конопли.

Общий вес растений, в пересчете на сухое вещество, составил более 2,3 кг, а также было найдено около 90 грамм готовой марихуаны. Оранжерея располагалась на последнем этаже дома и была оснащена автоматизированными системами полива и обогрева.

Задержанный признался в содеянном, заявив, что выращивал наркосодержащие растения исключительно для личного использования. В настоящее время материалы дела переданы в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о незаконном обороте более 288 кг наркотиков рассмотрят в Подмосковье.