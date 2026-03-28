В Самаре утром 28 марта сработали системы оповещения

Рано утром 28 марта в Самаре сработали системы оповещения населения, сообщил интернет-портал 63.ru. Жители получили экстренные предупреждения от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Это уже второе объявление ракетной опасности в регионе с начала 2026 года.

Местные власти ранее подготовили инструкцию по поведению в случае ракетного удара или атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Месяц назад из-за ракетного удара над Самарской закрывалось воздушное пространство областью. Тогда из аэропорта Курумоч эвакуировали сотрудников и пассажиров, угроза действовала несколько часов. Отбой был объявлен около 15:30.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следовать рекомендациям.

Ранее сообщалось, что в Тульской области режим опасности БПЛА противника действовал около 16 часов.