В Перми школьник убил дядю и бабушку

В Перми школьник убил бабушку и дядю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом со ссылкой на СУ СК по региону сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено 12 мая.

Ученик девятого класса поссорился с дядей, схватил нож и ударил его. В ситуацию вмешалась бабушка. Но и ей внук нанес смертельные ранения.

По факту преступления СК РФ возбудил уголовное дело.

В суд направлено ходатайство об аресте юноши.

Ранее сообщалось о том, что белорусских школьниц отправили на «урок ума» после скандала с салютом 9 Мая.