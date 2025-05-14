В Перми школьник убил дядю и бабушку
Пермский школьник нанес смертельные ранения ножом дяде и бабушке
Фото: [flickr.com]
В Перми школьник убил бабушку и дядю. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом со ссылкой на СУ СК по региону сообщает РИА Новости.
Преступление было совершено 12 мая.
Ученик девятого класса поссорился с дядей, схватил нож и ударил его. В ситуацию вмешалась бабушка. Но и ей внук нанес смертельные ранения.
По факту преступления СК РФ возбудил уголовное дело.
В суд направлено ходатайство об аресте юноши.
Ранее сообщалось о том, что белорусских школьниц отправили на «урок ума» после скандала с салютом 9 Мая.