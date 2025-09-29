В Йошкар-Оле экс-боец ЧВК «Вагнер» попал под суд за видео с угрозами

В Йошкар-Оле бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Юнганса привлекли к ответственности в виде штрафа из-за опубликованного им видеоматериала, в котором он высказывался об индийских студентах, предложив их депортировать. Об этом инциденте сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как выяснилось, Юнганс, занимающийся деятельностью по охране окружающей среды, в ходе одного из рейдов обвинил группу студентов из Индии в загрязнении реки. Он запечатлел этих студентов на камеру и разместил видео в социальных сетях с подписью: «Ставим вопрос о выселении данных иностранцев из нашего города за нарушения законов и наплевательское отношение к местным традициям».

Кроме того, экс-боец «Вагнера» обвинил руководство одного из местных университетов в преднамеренном привлечении студентов из Индии с целью личной наживы. Самих же иностранных студентов он назвал «скрытым оружием Запада», используемым для «искусственного загрязнения территорий». По мнению Юнганса, к этому «этапу войны против России» причастна Великобритания.

В итоге, в высказываниях Юнганса были обнаружены признаки разжигания ненависти, что повлекло за собой составление административного протокола. В ходе судебного разбирательства Юнганс признал свою вину, объяснив, что текст к видеоролику был написан его студенткой.

Целью публикации видео он назвал стремление побудить власти к принятию необходимых мер. По результатам судебного заседания, на мужчину был наложен штраф в размере 10 тыс. руб.

