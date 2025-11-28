В Южно-Сахалинске нашли тело одного из троих пропавших под завалами

Спасатели извлекли тело одного человека из-под завалов строительного ангара, который обрушился в Южно-Сахалинске. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются — оперативные службы разыскивают еще двух людей, судьба которых остается неизвестной.

К трагедии привело обрушение конструкции в переулке Энергетиков, произошедшее днем 28 ноября. По предварительным данным, в момент происхождения там находились несколько человек. В результате инцидента пострадали четверо, одному из которых потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске спасение людей после обрушения здания осложнил сырой бетон.