В Южно-Сахалинске объявлен в розыск 13-летний подросток

В Южно-Сахалинске следственные органы проводят срочные мероприятия по поиску пропавшего несовершеннолетнего. 13-летний Арсений Дунаев исчез днем 15 декабря и до сих пор не выходит на связь, сообщил портал «АСТВ».

По данным правоохранителей, подросток проживает в микрорайоне Дальний. В день исчезновения он ушел с территории детского сада «Гармония», расположенного в районе Лугового, после чего его следы оборвались.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли всех туристов, заблудившихся в Пермском крае.