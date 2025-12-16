В Южно-Сахалинске объявлен в розыск 13-летний подросток
Подростка в синем комбинезоне и очках второй день ищут в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске следственные органы проводят срочные мероприятия по поиску пропавшего несовершеннолетнего. 13-летний Арсений Дунаев исчез днем 15 декабря и до сих пор не выходит на связь, сообщил портал «АСТВ».
По данным правоохранителей, подросток проживает в микрорайоне Дальний. В день исчезновения он ушел с территории детского сада «Гармония», расположенного в районе Лугового, после чего его следы оборвались.
