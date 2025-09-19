В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика

На улице Ударной в Южно-Сахалинске произошла дорожная авария. Согласно первым сведениям, мотоциклист ехал прямо, когда водитель грузового автомобиля начал маневр поворота во двор и не предоставил преимущество мотоциклу.

В результате столкновения травмы получили мотоциклист и его пассажир. У пассажира, как предполагается, сломана нога, а у водителя травмы более тяжелые. Оба пострадавших были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.

