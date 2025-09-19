В Пензенской области в результате ДТП с автобусом погибли три человека

В Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с человеческими жертвами, сообщила прокуратура региона.

В пятницу утром, около 5:00 мск, на 604-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль «Лада Калина».

В результате лобового столкновения три человека погибли на месте происшествия. Жертвами аварии стали водитель «Лады Калины» и два пассажира легкового транспортного средства.

Трое пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Прокуратура Пензенской области организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на участке федеральной трассы, где произошло смертельное ДТП.

Трасса М5 «Урал» является одной из важнейших федеральных автомобильных магистралей России, соединяющей Москву с регионами Урала. На участке, где произошла авария, ранее также происходили дорожные происшествия.

