В Южной Корее арестован начальник службы охраны президента
Yonhap: полиция арестовала главу службы охраны президента Южной Кореи
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Полиция Южной Кореи взяла под арест Ким Сон Хуна, который ранее возглавлял службу охраны президента. Об этом сообщило агентство Yonhap.
После того как охранники не дали арестовать президента 3 января, их руководителя трижды вызывали на допрос, но он так и не появился в полиции. Затем он все-таки прибыл в здание штаб-квартиры Национального управления расследований в Сеуле. После этого его взяли под стражу.
Ким Сон Хун обвиняется в препятствовании действиям сотрудникам власти при исполнении их обязанностей. Сам он утверждает, что действовал строго по правилам и в рамках закона, обеспечивая безопасность президента.
Ранее сообщалось, что южнокорейский президент Юн Сок Ель был арестован. Впервые в истории страны под арест берется действующий глава государства. Еще в конце прошлого года ему был объявлен импичмент за то, что он ввел в Республике Корея военное положение, не имея на это законных оснований.