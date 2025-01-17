В Южной Корее арестован начальник службы охраны президента

После того как охранники не дали арестовать президента 3 января, их руководителя трижды вызывали на допрос, но он так и не появился в полиции. Затем он все-таки прибыл в здание штаб-квартиры Национального управления расследований в Сеуле. После этого его взяли под стражу.

Ким Сон Хун обвиняется в препятствовании действиям сотрудникам власти при исполнении их обязанностей. Сам он утверждает, что действовал строго по правилам и в рамках закона, обеспечивая безопасность президента.

Ранее сообщалось, что южнокорейский президент Юн Сок Ель был арестован. Впервые в истории страны под арест берется действующий глава государства. Еще в конце прошлого года ему был объявлен импичмент за то, что он ввел в Республике Корея военное положение, не имея на это законных оснований.