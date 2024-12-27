Власти Азербайджана заявили о внешнем воздействии на упавший в районе Актау авиалайнер

Самолет Azerbaijan Airlines, который упал неподалеку от Актау, подвергся во время полета внешнему воздействию. Такое заявление сделал азербайджанский министр транспорта Рашад Набиев. Его слова привел ТАСС.

Набиев напомнил, что с самого начала говорилось о столкновении воздушного судна со стаей птиц.

«Предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета и показаниях выживших, позволяют прийти к выводу о том, что имело место внешнее воздействие», — указал он.

При этом министр не стал уточнять характер этих повреждений и выдвигать версию, чем они могли быть вызваны.

Ранее сообщалось, что при падении самолета в Актау погиб сотрудник компании «Уральские авиалинии». Работавший в этой организации сотрудник летел данным рейсом, чтобы успеть вовремя добраться до Москвы после поездки в Баку. В аэропорту Грозного он должен был сделать пересадку.