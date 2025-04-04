В Южной Корее умер российский моряк, пострадавший от пожара на судне

Один из шести пострадавших во время пожара на рефрижераторе Crystal Asia российских моряков умер в южнокорейской больнице. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На судне из России Crystal Asia произошел взрыв в машинном отделении, после этого начался пожар. Из-за этого пострадало шесть человек. Их госпитализировали в ближайшем от места ЧП порту. Раненых поместили в южнокорейскую больницу в порту Пусан.

«Один из шести пострадавших при взрыве на российском рефрижераторном судне в Южной Корее скончался в больнице. Пятеро других остаются в тяжелом состоянии», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что российским военным, которые находятся на Кинбурнском полуострове, удалось заблокировать украинские порты в Николаевской области, тем самым парализовав судоходство в этом районе. Судам с Украины не дают выйти из Днепра и Южного Буга в лиман и далее в Черное море.