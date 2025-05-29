В Южной Корее военный самолет потерпел крушение

В округе Намгу города Пхохан на юге Южной Кореи крушение потерпел военный самолет, передает агентство Yonhap.

По предварительным данным, воздушное судно упало примерно в 13:52 по местному времени (07:52 мск). Известно, что на борту находились четыре человека.

Очевидцы сообщили, что на месте происшествия поднялся густой дым. В настоящее время информация о возможных жертвах или раненых уточняется. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

По информации агентства Newsis, самолет принадлежит патрульной службе Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи. Источник уточнил, что воздушное судно разбилось на холме.

Ранее стало известно, что в Финском заливе аварийную посадку совершил легкомоторный самолет. Отмечалось, на борту находились два человека, которые не получили серьезных травм в результате инцидента.