В Южной Корее военный самолет потерпел крушение
Yonhap: в южнокорейском Пхохане военный самолет потерпел крушение
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В округе Намгу города Пхохан на юге Южной Кореи крушение потерпел военный самолет, передает агентство Yonhap.
По предварительным данным, воздушное судно упало примерно в 13:52 по местному времени (07:52 мск). Известно, что на борту находились четыре человека.
Очевидцы сообщили, что на месте происшествия поднялся густой дым. В настоящее время информация о возможных жертвах или раненых уточняется. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
По информации агентства Newsis, самолет принадлежит патрульной службе Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи. Источник уточнил, что воздушное судно разбилось на холме.
Ранее стало известно, что в Финском заливе аварийную посадку совершил легкомоторный самолет. Отмечалось, на борту находились два человека, которые не получили серьезных травм в результате инцидента.