В Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая на тренировке погибла школьница

В Кабардино-Балкарии произошла трагедия, в результате которой погибла 13-летняя девочка, пишет телеграм-канал Baza.

Школьница умерла на тренировке по легкой атлетике 3 мая. По предварительным данным, во время занятий в спортивной школе в станице Приближной 17-летний юноша метнул тренировочное копье, которое попало в глаз девочки.

По информации источника, в момент трагедии тренер покинул зал, где проходила тренировка, и оставил детей без присмотра. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, и девочку госпитализировали, однако спасти ее не удалось — ребенок умер через четыре дня 7 мая.

Правоохранительные органы начали расследование. Следователи опросили очевидцев и сотрудников школы. Также полиция изъяла документы по технике безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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