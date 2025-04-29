В кабинете заммэра Краснодара прошли обыски: чиновника задержали

В Краснодаре прошли следственные мероприятия по месту работы заместителя мэра Всеволода Нетребы. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного производства, сообщил телеграм-канал SHOT.

По последним данным, Нетреба был задержан. Его подозревают в совершении мошеннических действий. В ходе обысков в его рабочем кабинете были конфискованы денежные средства и документация, а также проведен осмотр сейфов.

Нетреба занимает должность заместителя главы Краснодара с августа месяца 2024 года. Он является уроженцем Краснодара. С 2016 года он работал в администрации Прикубанского округа.

В период с 2016 по 2020 год занимал посты заместителя главы, а впоследствии и главы администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 год работал в должности замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.

Ранее сообщалось, что тело замглавы ФСИН обнаружили в его гараже.