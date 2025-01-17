Пожар вспыхнул на крупной электростанции в Калифорнии: объявлена эвакуация

После того как в калифорнийском городе Мосс-Лендинг загорелась крупная электростанция, была объявлена эвакуация местных жителей из прилегающих районов. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, опубликованную специальным департаментом округа Монтерей, который занимается реагированием на чрезвычайные ситуации округа. Данное ведомство сейчас занимается тушением пожара в Мосс-Лендинге, где вспыхнула большая электростанция. По некоторым сведениям, она является одной из самых крупных аккумуляторных электростанций в мире. На ней находятся десятки тысяч литиевых аккумуляторов.

В восьми районах округа Монтерей уже объявлена эвакуация. Всем тем, кто остается дома, порекомендовали как можно плотнее закрыть двери и окна, а также отключить все вентиляционные системы.

Ранее эксперты дали прогноз по массовым пожарам в Калифорнии. По их мнению, огненная стихия может бушевать еще несколько недель. Ее влияние может достигнуть даже Европы, поскольку такие выбросы углекислого газа способствуют глобальному потеплению.