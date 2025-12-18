В Калининграде следствие оправдало контрактника, сбежавшего из части из-за угроз офицеров с пистолетом

В Калининградской области военнослужащий по контракту был вынужден самовольно покинуть расположение своей воинской части, спасаясь от систематических издевательств со стороны командиров. Об этом изданию «Клопс» сообщил адвокат военного Виктор Сидоров.

По информации защитника, 19 сентября старший лейтенант избил 20-летнего матроса за нарушение распорядка, после чего, угрожая расправой, приставил к его голове табельный пистолет Макарова. В тот же день помощник командира, применяя наручники, незаконно пристегнул военнослужащего к кровати в лазарете, где тот провел в заточении целую неделю.

Ситуация временно разрешилась 27 сентября, когда командир, по словам адвоката, отпустил матроса лишь после того, как тот отдал ему свой смартфон iPhone 14. Однако, не веря в свою безопасность, 6 октября молодой человек, опасаясь за свою жизнь, совершил побег с территории части и в течение десяти дней скрывался.

Уголовное дело в отношении самого военнослужащего следственные органы прекратили, квалифицировав его побег как действие в состоянии крайней необходимости. При этом в отношении двух его командиров возбуждены отдельные уголовные производства по фактам превышения должностных полномочий и незаконного лишения свободы.

