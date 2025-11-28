В Саратовской области бойца СВО признали лицом без гражданства

Российский военнослужащий, участвующий в СВО, был лишен гражданства РФ из-за бюрократической ошибки, допущенной много лет назад. История бойца Али (имя изменено) стала известна благодаря расследованию издания «Фонтанка».

Молодой человек, уроженец казахстанского Актобе, переехал в Россию с матерью — гражданкой РФ в шестилетнем возрасте. Когда ему было около семи лет, сотрудники миграционной службы поставили в его свидетельстве о рождении отметку о российском гражданстве на основании части 1 статьи 12 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Впоследствии он получил паспорт в 14 лет, дважды его менял, имел загранпаспорт и военный билет. В 2022 году он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий, где неоднократно получал ранения и был награжден.

Переломный момент наступил после утери паспорта в зоне СВО. Получив новый документ, летом 2024 года его мать, Виолетта, неожиданно получила извещение о лишении сына гражданства. В миграционной службе отметку в свидетельстве о рождении признали ошибочной.

«Я говорю: ну он же на СВО у меня, как он может быть лишен гражданства? Мне ответили, что, если я недовольна, можно обратиться в суд», — рассказывает женщина.

Семья подала иск к ГУ МВД по Саратовской области. Кировский районный суд Саратова удовлетворил требования, признав действия миграционной службы незаконными. Судья Елена Лазарева подчеркнула в решении: «В правовом государстве не должно создаваться положение, при котором гражданин, обладающий в силу закона соответствующим правом, в результате ошибок, допущенных сотрудниками государственного органа, поражается в правах».

Однако после апелляции, оставившей решение в силе, кассационный суд отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение. МВД настаивает, что Али должен был получить гражданство Казахстана по рождению, поскольку его отец был гражданином этой страны, а для получения российского паспорта требовалась отдельная процедура.

«Как-то так получается, что он у меня теперь не гражданин Российской Федерации, а гражданин Вселенной», — с горькой иронией комментирует ситуацию Виолетта.

Ее сын, защищающий страну на фронте, лишен базовых прав: не может купить билет, пользоваться банковскими услугами и порталом «Госуслуги». Мать бойца намерена продолжать борьбу за восстановление справедливости.

