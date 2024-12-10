В Калининграде владельца сети пиццерий уличили в продаже наркотиков

Правоохранители сумели задержать в Калининграде хозяина целой сети пиццерий за торговлю наркотическими средствами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Противоправная деятельность была выявлена совместными усилиями сотрудников полиции и Федеральной службой безопасности. Они сумели определить каналы поставки и сбыта наркотиков. Предприниматель покупал их у своего знакомого в Славском районе Калининградской области.

«Затем продавал запрещенные вещества клиентам, в том числе посетителям своих кафе. Кроме того, он сбывал крупные партии криминального товара партнеру по бизнесу», — указала Волк.

В результате были устроены массовые задержания и обыски. По этому делу задержали четверых человек, подозреваемых к причастности к сбыту наркотиков. В местах их проживания, а также в пиццерии, было обнаружено порядка 4,5 кг марихуаны.

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