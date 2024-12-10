Baza: в Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером

Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент «Евразбанка» и основатель финансовой пирамиды «Соль Руси», был задержан в Москве.

По данным телеграм-канала Baza, 53-летний Чикалин, ранее осужденный за мошенничество и участвующий в СВО, находился в отпуске. Его задержали на станции «Теплый Стан» после проверки документов.

В начале 2010-х Чикалин управлял значительными финансовыми потоками, занимаясь привлечением инвестиций в строительство завода по производству каменной соли. Проект не был реализован, и, по разным оценкам, через «Соль Руси» прошли от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.

В 2021 году Чикалина приговорили к семи годам лишения свободы. Вероятно, он вышел досрочно, подписав контракт на участие в СВО. Весной против него возбудили новое дело по обвинению в мошенничестве.

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