В Калининградской области полиция спасла детей из антисанитарных условий, где их оставила пьяная мать

Шокирующий случай беспечности матери был выявлен в городе Советске Калининградской области во время планового рейда сотрудников полиции по неблагополучным семьям, состоящим на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, при посещении одной из квартир правоохранители обнаружили критическую ситуацию. 34-летняя местная жительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, в то время как ее малолетние сыновья шести и восьми лет были в условиях, опасных для жизни и здоровья.

Санитарное состояние жилища, по данным полиции, было абсолютно неудовлетворительным. Помещение было завалено грудами мусора, повсюду валялись пустые упаковки, стеклянные бутылки и разбросанные вещи. Дети в этот момент сидели прямо на полу среди хлама и принимали пищу.

В отношении матери был немедленно составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). На данный момент жизни и здоровье детей ничего не угрожает — мальчиков временно передали под опеку их бабушке.

