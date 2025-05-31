В Калужской области появится современный центр для защиты от беспилотников

В Калужской области до конца 2025 года запланировано развертывание нового центра мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ставшего частью масштабного проекта по обеспечению безопасности инфраструктуры региона. Об этом со ссылкой на представителей ассоциации «Дрон-Безопасность» сообщило РИА Новости.

Отмечается, что пилотный центр будет использовать современное программно-аппаратное решение «Ступор» и систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для своевременного обнаружения, отслеживания и реагирования на угрозы со стороны БПЛА и разведывательных устройств.

В число объектов, объединенных в систему, войдут аэропорт «Калуга» и важнейшие объекты критической инфраструктуры Калужской области.

Подготовка необходимых кадров началась с запуска учебного центра, где уже проведены первые соревнования по компетенции «Противодействие БВС». В 2026 году планируется расширение и внедрение самых эффективных решений для защиты инфраструктуры региона, а также масштабирование опыта на другие регионы.

Общий объем инвестиций и проектов в портфель превысит 1 тыс. новых рабочих мест в сфере ИТ-безопасности региона, что позволит повысить эффективность охраны объектов и обеспечить экономию региональных бюджетных средств за счет внедрения типовых решений.

Данный проект станет первым этапом формирования федеральной сети центров мониторинга беспилотных систем по всей России.

В обсуждении инициативы принимали участие заместитель губернатора Калужской области, представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) и ведущие отечественные разработчики систем обнаружения и противодействия БПЛА.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на крышу больницы в Курске.