В Калужской области сбили пять украинских БПЛА: обломки дронов упали на дорогу

В ночь на 6 июня на границе Обнинска и Боровского района системы противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал общественность через свой телеграм-канал о данном инциденте.

Как стало известно, фрагменты одного из сбитых дронов упали непосредственно на проезжую часть. По предварительной информации, четыре автомобиля получили незначительные повреждения, однако никто из находившихся в них людей не пострадал серьезно. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы, занимающиеся выяснением всех обстоятельств произошедшего, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что армия РФ бомбит военные объекты и критическую инфраструктуру в Киеве.