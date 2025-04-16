Мать, обвиняемую в убийстве собственных детей в Канске, арестовали

Центральный районный суд Красноярска принял решение о двустороннем аресте 29-летней жительница Канска, которую подозревают в жестоком убийстве своих трех детей. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что женщина будет находиться под арестом в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 июня 2025 года.

Трагические события произошли в частном доме на улице Герцена в Канске 14 апреля. Оперативники после вызова обнаружили трупы троих детей — четырехлетней девочки и двух мальчиков (семь месяцев и восемь лет. Все трое детей были убиты топором — об этом свидетельствуют повреждения на телах.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ей может грозить наказание до 20 лет лишения свободы. В ходе следствия выяснилось, что семья состояла на профилактическом учете.

Отец убитых детей ранее привлекался к административной ответственности за избиение сына. Кроме того, известно, что мать с 2019 года состояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения».

Женщина на допросе рассказала, что задушила свою 4-летнюю дочь, а затем нанесла удары топором своим сыновьям. В связи с произошедшим также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц учреждений системы профилактики.

Ранее сообщалось, что зарубившую топором своих детей жительницу Канска отправят на психиатрическую экспертизу.