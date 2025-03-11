В Капотне нейтрализовали дрон с неразорвавшимся боеприпасом

В московском районе Капотня дрон, содержащий несдетонировавший боеприпас, был уничтожен контролируемым взрывом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, для обезвреживания беспилотника была применена роботизированная система разминирования. Аппарат упал неподалеку от жилого здания, однако взрыва не произошло, поэтому на место происшествия прибыли экстренные службы для ликвидации боевой части.

В целях безопасности жильцы были эвакуированы из опасной зоны. После этого угроза была нейтрализована с использованием робота-сапера.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил БПЛА из ружья.