В Карабаше подросток предстанет перед судом за убийство отца кувалдой на почве школьных конфликтов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства, жертвой которого стал местный житель. Как сообщило информагентство Ura.ru, трагедия произошла в ночь на 19 ноября в городе Карабаш. По предварительным данным, поводом для смертельной ссоры между отцом и его сыном-девятиклассником стало нежелание подростка учиться.

В ходе бытового конфликта, переросшего в физическое противостояние, школьник схватил тяжелый молот — кувалду — и нанес отцу множественные удары. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия.

По информации издания, подросток воспитывался в семье, которую характеризуют как интеллигентную. Шокирующую бесчувственность юноша продемонстрировал сразу после случившегося. Когда домой вернулись его бабушка и дедушка, он встретил их с улыбкой и заявил: «У вас больше нет сына».

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения и проводят все необходимые проверки по данному резонансному делу.

