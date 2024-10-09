В Карачевском районе Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за взрыва опасных предметов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ведомство охарактеризовало произошедшее как «чрезвычайную ситуацию муниципального характера». Причины взрывов и другие детали не раскрываются.

В ночь на 9 октября над Брянской областью было сбито 24 беспилотника, сообщили губернатор Александр Богомаз и Министерство обороны России.

Информации о взрывах не поступало. В то время, когда было отмечено уничтожение 12 БПЛА, господин Богомаз подчеркивал, что никто не пострадал и разрушений не было.

Ранее сообщалось, что над территорией РФ за ночь уничтожили 47 беспилотников.