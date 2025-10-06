В кардиологической клинике имени Чазова в Москве провели эвакуацию

В московском кардиологическом центре имени Чазова была объявлена эвакуация. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В сообщении говорится, что свидетели рассказали о том, что сотрудники кардиологического центра имени Чазова, расположенного в Кунцево, обратились к пациентам с просьбой спуститься в подвальное помещение. Согласно их словам, причины эвакуации пока не установлены.

