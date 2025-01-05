В Карелии перевернулся туристический автобус в результате ДТП
Не менее шести человек пострадало в результате ДТП с автобусом в Карелии
Фото: [flickr.com]
В Питкярантском районе Республики Карелия произошло ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Пострадали не менее шести человек. Инцидент случился недалеко от поселка Ляскеля.
Четырех пострадавших доставили в Сортавалу, а двоих направили в Центральную районную больницу Питкяранты. Министерство здравоохранения подготовило вертолет санитарной авиации и зарезервировало специалистов для возможного экстренного вылета.
В автобусе находились 43 человека. Точное количество пострадавших уточняется. Среди травм — переломы конечностей и повреждения грудной клетки. Пассажиры автобуса — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.
Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами попал в жесткое ДТП в Таиланде.