В Карелии перевернулся туристический автобус в результате ДТП

В Питкярантском районе Республики Карелия произошло ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Пострадали не менее шести человек. Инцидент случился недалеко от поселка Ляскеля.

Четырех пострадавших доставили в Сортавалу, а двоих направили в Центральную районную больницу Питкяранты. Министерство здравоохранения подготовило вертолет санитарной авиации и зарезервировало специалистов для возможного экстренного вылета.

В автобусе находились 43 человека. Точное количество пострадавших уточняется. Среди травм — переломы конечностей и повреждения грудной клетки. Пассажиры автобуса — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами попал в жесткое ДТП в Таиланде.