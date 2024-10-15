В Казахстане уволили мэра города, в котором подростка зарезали из-за банки пива

Мэр Талгара в Алма-Атинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель уволены со своих постов в связи с резонансным убийством 16-летнего юноши, что привело к введению Нацгвардии в город. Об этом сообщил TengriNews со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Талгар, расположенный на юге Казахстана, является пригородом Алматы. Куришбеков стал мэром города после победы на выборах в июне 2022 года. Перед увольнением мэра произошло резонансное убийство подростка, которое произошло в одном из магазинов Талгара в ночь на 4 октября. В тот вечер в местный магазин пришел агрессивный посетитель, возник конфликт с работниками магазина, где также находился 16-летний юноша, который пришел в магазин к своему отцу.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия патрулирует улицы казахстанского Талгара после убийства подростка.